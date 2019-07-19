Раскрыта внешность обновленного Mitsubishi Pajero Sport

Судя по фотографиям, у Pajero Sport двухъярусная передняя оптика: сверху размещены светодиодные фары, а под ними – противотуманки и поворотники в едином блоке. Радиаторная решетка выполнена в том же стиле, что и у недавно обновленного пикапа L200. На корме можно заметить спойлер и чуть измененные задние фонари, которые, тем не менее, сохранили прежнюю форму.
В числе изменений в интерьере – увеличившийся экран мультимедийной системы, цифровая приборная панель и по-иному оформленный блок климатической установки.
Ранее Mitsubishi распространила тизер новинки, пообещав, что она получит «еще больше удобства, комфорта и качества». Двигатели, скорее всего, останутся прежними. А значит в линейку войдут 3,0-литровый бензиновый агрегат V6 мощностью 209 лошадиных сил, рядный четырехцилиндровый 181-сильный турбодизель объемом 2,4 литра, а также 2,5-литровый мотор на тяжелом топливе. Последняя модификация представлена только на нескольких азиатских рынках.
Дореформенный кроссовер можно купить в России по цене от 2 379 000 рублей. В «базе» Pajero Sport комплектуется шестиступенчатой «механикой» и турбодизелем, а в топе – восьмидиапазонным «автоматом» в паре с бензиновым агрегатом.