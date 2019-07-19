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11:54

Раскрыта внешность обновленного Mitsubishi Pajero Sport

Премьера новинки состоится 25 июля в Таиланде

В Сеть попали первые снимки рестайлингового внедорожника Mitsubishi Pajero Sport без камуфляжа, сделанные на заводе в Таиланде. Новинка получила модернизированную оптику и бамперы. Изменения в салоне носят точечный характер.
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Судя по фотографиям, у Pajero Sport двухъярусная передняя оптика: сверху размещены светодиодные фары, а под ними – противотуманки и поворотники в едином блоке. Радиаторная решетка выполнена в том же стиле, что и у недавно обновленного пикапа L200. На корме можно заметить спойлер и чуть измененные задние фонари, которые, тем не менее, сохранили прежнюю форму.

В числе изменений в интерьере увеличившийся экран мультимедийной системы, цифровая приборная панель и по-иному оформленный блок климатической установки.

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Ранее Mitsubishi распространила тизер новинки, пообещав, что она получит «еще больше удобства, комфорта и качества». Двигатели, скорее всего, останутся прежними. А значит в линейку войдут 3,0-литровый бензиновый агрегат V6 мощностью 209 лошадиных сил, рядный четырехцилиндровый 181-сильный турбодизель объемом 2,4 литра, а также 2,5-литровый мотор на тяжелом топливе. Последняя модификация представлена только на нескольких азиатских рынках.

Дореформенный кроссовер можно купить в России по цене от 2 379 000 рублей. В «базе» Pajero Sport комплектуется шестиступенчатой «механикой» и турбодизелем, а в топе восьмидиапазонным «автоматом» в паре с бензиновым агрегатом.

Источник: New Pajero Sport Club
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