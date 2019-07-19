Раскрыта внешность обновленного Mitsubishi Pajero Sport

Судя по фотографиям, у Pajero Sport двухъярусная передняя оптика: сверху размещены светодиодные фары, а под ними – противотуманки и поворотники в едином блоке. Радиаторная решетка выполнена в том же стиле, что и у недавно обновленного пикапа L200. На корме можно заметить спойлер и чуть измененные задние фонари, которые, тем не менее, сохранили прежнюю форму.