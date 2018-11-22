Видео: Hyundai Palisade получит зимний режим движения

Цель испытаний — проверка эффективности зимнего режима работы системы контроля тяги. В случае пробуксовки или диагонально вывешивания кроссовер перераспределяет момент на загруженное колесо, тем самым позволяя проезжать сложные участки маршрута. Роль межколесных блокировок, вероятно, выполняет система курсовой устойчивости, подтормаживающая буксующее колесо.
Видео: Hyundai
Внешность Hyundai Palisade раскрыли чуть раньше. Первая официальная фотография Hyundai Palisade оказалась в распоряжении издания «Авторевю» через несколько дней после анонса имени нового кроссовера. По предварительной информации новый корейских флагман получит двигатель V6 и восьмидиапазонный «автомат».