Hyundai рассказала, как избавиться от запаха грязных носков в салоне Palisade

Владельцы нового Hyundai Palisade последние несколько месяцев массово жаловались на неприятный запах в салоне кроссовера. По их словам, стойкий аромат грязных носков, чеснока или гнилых продуктов наблюдался в моделях, оборудованных сиденьями с кожей Nappa. Покупатели корейского автомобиля постарались самостоятельно устранить проблему подручными средствами, однако неприятный запах возвращался снова и снова. После тщетных попыток исправить ситуацию, хозяева Palisade обратились с претензией к концерну.
После нескольких месяцев исследований, специалисты Hyundai пришли к выводу, что причина неприятного запаха скрывается в спинках и подголовниках кожаных сидений автомобиля. Представители компании сообщили, что в процессе производства подголовников произошли некоторые изменения, поэтому запах может присутствовать в некоторых моделях.
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Для устранения проблемы, автопроизводитель рекомендовал дилерским центрам обработать внутренний материал подголовников средством для устранения неприятных запахов, а также распылить освежитель в монтажные отверстия спинок сидений. В случае повторного появления запаха, специалисты рекомендуют повторить процедуру.
Однако некоторые владельцы внедорожников уже пробовали устранить неприятный аромат при помощи подобных средств. По их словам, освежитель лишь на время позволяет избавиться от запаха, после чего он возвращается вновь.
В середине октября компания Hyundai анонсировала появление на российском рынке нового кроссовера Palisade в комплектации Cosmos. Первые обладатели данной модификации смогут получить монеты, побывавшие в космосе, а также встретиться с космонавтами.