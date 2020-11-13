Hyundai рассказала, как избавиться от запаха грязных носков в салоне Palisade

Владельцы нового Hyundai Palisade последние несколько месяцев массово жаловались на неприятный запах в салоне кроссовера. По их словам, стойкий аромат грязных носков, чеснока или гнилых продуктов наблюдался в моделях, оборудованных сиденьями с кожей Nappa. Покупатели корейского автомобиля постарались самостоятельно устранить проблему подручными средствами, однако неприятный запах возвращался снова и снова. После тщетных попыток исправить ситуацию, хозяева Palisade обратились с претензией к концерну.

После нескольких месяцев исследований, специалисты Hyundai пришли к выводу, что причина неприятного запаха скрывается в спинках и подголовниках кожаных сидений автомобиля. Представители компании сообщили, что в процессе производства подголовников произошли некоторые изменения, поэтому запах может присутствовать в некоторых моделях.