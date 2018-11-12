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13:43

Самый большой кроссовер Hyundai: первое изображение

Стало известно, как будет выглядеть модель Palisade

© Фото: «Авторевю»
В распоряжении издания «Авторевю» оказалась первая официальная фотография большого кроссовера Hyundai Palisade, который в линейке марки заменит Santa Fe XL (в России известен, как Grand Santa Fe). Публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе 28 ноября.

Про Palisade, названный в честь прибрежного района Лос-Анджелеса Pacific Palisades, по-прежнему мало информации. Кроссовер будет ближайшим родственником восьмиместного Kia Telluride, а в его основе будет лежать то ли заднеприводная «тележка» от флагманского седана K900, то ли модифицированная версия платформы Hyundai Santa Fe.

По слухам, вседорожник, дизайн которого выполнен по мотивам концепта Hyundai HDC-2 Grandmaster, получит двигатель V6, опциональный полный привод, шести- или восьмидиапазонный «автомат».

Ранее в Huyundai заявили, что экстерьер Palisade будет символизировать безопасность, что важно целевой аудитории модели — семьям с подрастающими детьми. Кроме того, дизайн машины будет иметь четкую дифференциацию от остальных кроссоверов Hyundai.

Источник: «Авторевю»
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