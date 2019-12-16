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10:49

Посмотрите на дешевый электромобиль Tesla с дизайном Cybertruck

Такая модель могла бы стоить всего 25 тысяч долларов

© TopSpeed.com
Лиза Будрина
Портал TopSpeed.com опубликовал рендеры электрокара, который может появится на рынке и стать самой бюджетной моделью Tesla. Он выполнен в том же стиле, что и Cybertruck, но при этом стоит всего 25 тысяч долларов, то есть почти в два раза дешевле пикапа (от 40 тысяч долларов). Журналисты окрестили машину Cybercar.

Пятидверный Cybercar напоминает приподнятый хэтчбек, причем линию капота, крыши и остекление позаимствовали у Cybertruck. Однако легковушка значительно меньше пикапа, который в свою очередь достигает в длину 5885 миллиметров, в ширину – 1905 миллиметров, а в высоту – 2027 миллиметров.

В TopSpeed.com объяснили, на чем можно было бы сэкономить, чтобы установить ценник в размере 25 тысяч долларов. Чтобы сделать Cybercar существенно дешевле прочих моделей Tesla, придется пожертвовать емкостью батареи, запасом хода и мощностью (установить только один электромотор), а также отказаться от покраски кузова.

По предварительным оценкам, на одной зарядке такой электрокар будет проезжать около 320 километров, что сопоставимо с показателем BMW i3 (около 300 километров).

Впрочем, такой автомобиль остается плодом воображения журналистов. В самой Tesla готовятся к запуску производства Cybertruck, запланированному на 2021 год. Следом в продажу поступит электрический квадроцикл Cyberquad, дебютировавший одновременно с пикапом.

Источник: TopSpeed.com