Посмотрите на дешевый электромобиль Tesla с дизайном Cybertruck

Пятидверный Cybercar напоминает приподнятый хэтчбек, причем линию капота, крыши и остекление позаимствовали у Cybertruck. Однако легковушка значительно меньше пикапа, который в свою очередь достигает в длину 5885 миллиметров, в ширину – 1905 миллиметров, а в высоту – 2027 миллиметров.

В TopSpeed.com объяснили, на чем можно было бы сэкономить, чтобы установить ценник в размере 25 тысяч долларов. Чтобы сделать Cybercar существенно дешевле прочих моделей Tesla, придется пожертвовать емкостью батареи, запасом хода и мощностью (установить только один электромотор), а также отказаться от покраски кузова.