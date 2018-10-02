Стала известна рублевая цена обновленного Porsche Macan

Обновленный «Макан» дебютировал летом на моторшоу в Шанхае. У кроссовера изменилась светотехника, появилась новая мультимедийная система с экраном диагональю от 7,2 до 10,9 дюйма, иное рулевое колесо с расположенным на руле переключателем режимов движения, ионизатор, ассистент движения в пробках. Кроме того, для кроссовера была доработана подвеска и подготовлена новая линейка колесных дисков размерностью 20 и 21 дюйм.