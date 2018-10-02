Стала известна рублевая цена обновленного Porsche Macan

Базовый кроссовер получил двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 245 лошадиных сил, работающий в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. У двигателя изменилась геометрия камер сгорания и появился сажевый фильтр.
На дорестайлинговом автомобилем агрегат выдавал 252 силы. Все остальные характеристики остались прежними: максимальный крутящий момент составляет 370 Нм, а разгон с нуля до «сотни» по-прежнему занимает 6,7 секунды (или 6,5 секунды со Sport Plus). Максимальная скорость – 225 километров в час.
Обновленный «Макан» дебютировал летом на моторшоу в Шанхае. У кроссовера изменилась светотехника, появилась новая мультимедийная система с экраном диагональю от 7,2 до 10,9 дюйма, иное рулевое колесо с расположенным на руле переключателем режимов движения, ионизатор, ассистент движения в пробках. Кроме того, для кроссовера была доработана подвеска и подготовлена новая линейка колесных дисков размерностью 20 и 21 дюйм.
Дорестайлинговый Macan стоит от 3 512 000 рублей.