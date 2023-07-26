Власти регионов смогут штрафовать за неправильную парковку вместо ГИБДД

Штрафовать подмосковная администрация будет, вероятно, по примеру двух столиц. В Москве и Санкт-Петербурге властям передали управление парковками еще в 2013 году, чтобы разгрузить подразделения ГИБДД. В Москве этим занимается административная дорожная инспекция, в Петербурге — структуры городского комитета по транспорту.

Штраф по ч. 4 ст. 12.16 составляет 1,5 тысячи рублей. Если под знаком висит табличка «работает эвакуатор», машина увозится на штрафстоянку.