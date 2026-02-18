Опубликовано 18 февраля 2026, 10:461 мин.
Парковки в Москве станут бесплатными
В Москве 23 февраля парковки будут бесплатными . В праздничный день оставить автомобиль можно будет бесплатно на всех московских улицах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
© Алексей Майшев/РИА Новости
«В том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 руб. в час и в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме», – говорится в сообщении.
Ранее центр Москвы перекрыли для автомобилей.
Источник:Сергей Собянин
Автор:Арина Лысенко
Тег: