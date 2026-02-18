Парковки в Москве станут бесплатными

«В том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 руб. в час и в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме», – говорится в сообщении.

До этого пожар парализовал движение на МКАД. Инцидент произошел на внутренней стороне 47 км дороги. По данным департамента, в настоящее время движение транспорта в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

Ранее центр Москвы перекрыли для автомобилей.