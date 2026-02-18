Пожар парализовал движение на МКАД в Москве

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в публикации.

По данным департамента, в настоящее время движение транспорта в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

Ранее центр Москвы перекрыли для транспорта.