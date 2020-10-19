УАЗ начал сдавать «Патриоты» в аренду

Чтобы получить «Патриот», клиенту необходимо иметь действующее водительское удостоверение и стаж от трёх лет, а также быть старше 25 лет, сообщает пресс-служба производителя. Для брони доступны застрахованные автомобили в топовой комплектации Люкс Премиум, которые даже можно слегка поцарапать – в компании обещали «лояльно» отнестись к мелким дефектам, полученным на бездорожье.

УАЗ предлагает четыре варианта аренды с неограниченным пробегом. Самый доступный из них – один уикенд (с пятницы по понедельник) – обойдётся в 10 000 рублей. Сесть за руль «Патриота» на неделю можно за 20 000 рублей, а на две недели – за 35 000 рублей. Максимальный срок аренды составляет 28 дней и стоит 55 000 рублей.

Зарезервировать машину можно на официальном сайте УАЗа, выбрав нужный тариф и даты. После оплаты арендованный внедорожник необходимо будет самостоятельно забрать из дилерского центра УАЗ «Торгмаш» на 88 километре МКАД.

УАЗ Patriot оснащается 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью 150 лошадиных сил, работающим в паре с шестиступенчатым «автоматом». Максимальная скорость актуального поколения отечественного внедорожника составляет 150 километров в час.