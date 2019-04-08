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12:29

Hyundai зарегистрировал имя для еще одного кроссовера

Южнокорейский производитель подал заявку на регистрацию торговой марки Pavise

Компания Hyundai подала в Агентство по интеллектуальной собственности Новой Зеландии заявку на регистрацию торговой марки Pavise. Предполагается, что это имя южнокорейский производитель может использовать для нового кроссовера или пикапа.
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Pavise или павеза — большой щит шириной до 70 сантиметров и высотой до полутора метров, который широко применялся пехотой в XIV—XVI веках. Считается, что название щита происходит от итальянского города Павии, где он был изобретен. Таким образом, наименование вполне соответствует нынешней номенклатуре Hyundai, когда имена машинам даются в честь конкретных или абстрактных мест, как это было, например, с субкомпактным кроссовером Venue.

По задумке корейской марки, Venue — это «место, где люди хотят быть замеченными». В данном случае речь идет о салоне вседорожника. Кроме того, Venue может быть и местом, которое обязательно нужно посетить по дороге к конечному пункту назначения. Другой кроссовер Hyundai — Palisade — также получил имя в честь места — прибрежного района Лос-Анджелеса Pacific Palisades.

Hyundai Palisade

Западные журналисты предполагают, что имя Pavise может получить и кроссовер, и пикап, и даже купеобразная версия уже существующей модели. Кроме того, «щитом» могут назвать концепт с продвинутыми электронными помощниками.

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