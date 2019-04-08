Hyundai зарегистрировал имя для еще одного кроссовера

Pavise или павеза — большой щит шириной до 70 сантиметров и высотой до полутора метров, который широко применялся пехотой в XIV—XVI веках. Считается, что название щита происходит от итальянского города Павии, где он был изобретен. Таким образом, наименование вполне соответствует нынешней номенклатуре Hyundai, когда имена машинам даются в честь конкретных или абстрактных мест, как это было, например, с субкомпактным кроссовером Venue.

По задумке корейской марки, Venue — это «место, где люди хотят быть замеченными». В данном случае речь идет о салоне вседорожника. Кроме того, Venue может быть и местом, которое обязательно нужно посетить по дороге к конечному пункту назначения. Другой кроссовер Hyundai — Palisade — также получил имя в честь места — прибрежного района Лос-Анджелеса Pacific Palisades.