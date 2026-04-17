Пентагон обратился к Ford и GM с просьбой начать выпуск оружия

В случае достижения соглашений, американские заводы, которые 80 лет назад превратили США в «Арсенал демократии», могут вновь начать производить ракеты, боеприпасы и системы противодействия дронам. Однако, в отличие от 1940-х годов, перепрофилирование с выпуска среднеразмерных кроссоверов на военную технику сегодня является гораздо более сложной задачей.

GM находится в выигрышном положении: у компании уже есть оборонное подразделение, которое выпускает пехотную машину ISV для армии США на базе платформы Chevrolet Colorado. Кроме того, GM считается основным кандидатом на разработку следующего поколения внедорожников Humvee.

Ford же, в отличие от конкурента, не играл значимой роли в военном производстве со времен Второй мировой войны, поэтому его потенциальная роль в новых планах Пентагона пока менее очевидна.

Переговоры проходят на фоне запроса Пентагона на рекордный военный бюджет в $ 1.5 триллиона. Главный вопрос, который сейчас волнует экспертов и, вероятно, будущих покупателей: сможет ли Детройт вооружить Америку без существенного сокращения выпуска гражданских автомобилей и без нового витка роста их цен, которые и так уже бьют по кошелькам потребителей.

