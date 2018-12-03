Покупателю пентхауса в Майами подарят Rolls-Royce и Lamborghini

LPLA Partners давно сотрудничает с Rolls-Royce и Lamborghini, поэтому большинство жителей комплекса владеют автомобилями именно этих марок. Покупателю же Palazzo del Cielo компания предлагает в качестве бонуса первый кроссовер британской марки — Cullinan и суперкар Aventador. По словам президента по продажам Acqualina Realty Майкла Голдштейна, переступивший порог Palazzo del Cielo должен просто наслаждаться покупкой и ни о чем не думать.