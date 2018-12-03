Покупателю пентхауса в Майами подарят Rolls-Royce и Lamborghini

Площадь пентхауса составляет 836 квадратных метров, еще 232 квадратных метра занимают террасы. В квартире, дизайн которой разработан фирмой STA Architectural Group, имеются шесть ванных комнат, два туалета, гостиная, летняя кухня, сауна и открытый бассейн со стеклянным дном. Кроме того, владелец пентхауса автоматически получает доступ к бассейну с морской водой, кинотеатру, гольф-симулятору, спа-центру.
LPLA Partners давно сотрудничает с Rolls-Royce и Lamborghini, поэтому большинство жителей комплекса владеют автомобилями именно этих марок. Покупателю же Palazzo del Cielo компания предлагает в качестве бонуса первый кроссовер британской марки — Cullinan и суперкар Aventador. По словам президента по продажам Acqualina Realty Майкла Голдштейна, переступивший порог Palazzo del Cielo должен просто наслаждаться покупкой и ни о чем не думать.
В феврале отель Waldorf Astoria Beverly Hills предложил своим гостям, забронировавшим номера супер-люкс, бесплатное пользование Aston Martin DB11 или Vanquish S. Ночь в отеле при этом обойдется минимум в 3400 долларов (192 тысячи рублей).