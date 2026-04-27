Перечислены 10 самых экономичных и компактных кроссоверов для города

Самый доступный вариант — Chevrolet Trailblazer от $23,3 тыс. (2,1 млн рублей). Он оснащается 1,2-литровым или 1,3-литровым турбомотором до 155 л.с. Расход — около 7,6 л на 100 км. Кроссовер отличается компактными габаритами и хорошей обзорностью.

Toyota Corolla Cross стартует от $25 тыс. (2,3 млн рублей). Базовая версия имеет 2,0-литровый двигатель на 169 л.с. с расходом 7,4 л на 100 км. Гибридная версия за $ 29,4 тыс. (2,7 млн рублей) выдаёт 196 л.с. при расходе всего 5,6 л на 100 км.

Hyundai Kona оценивается от $25,5 тыс. (2,3 млн рублей). Под капотом 2,0-литровый мотор на 147 л.с. с расходом 7,6 л на 100 км. Модель отличается очень компактными размерами, облегчающими парковку и «лёгким» рулём. В стандарте — активный круиз-контроль.

Mazda CX-30 стоит от $26 тыс. (2,4 млн рублей). Базовая версия уже имеет полный привод и 2,5-литровый двигатель на 186 л.с. Расход — 8,7 л на 100 км. CX-30 отличается хорошей шумоизоляцией и салоном, близким к премиальному.

Subaru Crosstrek продаётся от $27 тыс. (2,5 млн рублей). Как и все Subaru, Crosstrek имеет полный привод в базе. Двигатель — 2,5 литра на 180 л.с., расход — 8,1 л на 100 км. Гибридная версия за $ 34 тыс. (3,1 млн рублей) выдаёт 194 л.с. при расходе 6,5 л на 100 км.

Kia Sportage стартует с $28,8 тыс. (2,6 млн рублей). Базовый 2,5-литровый мотор выдаёт 187 л.с. при расходе 8,4 л на 100 км. Гибридная версия за $ 30,5 тыс. (2,8 млн рублей) с 1,6-литровым турбодвигателем суммарной мощностью 232 л.с. имеет расход всего 5,6 л на 100 км.

Nissan Rogue стоит от $29,5 тыс. (2,7 млн рублей). Под капотом 1,5-литровый турбомотор на 201 л.с. с расходом 7,4 л на 100 км. Rogue отличается эргономичными сиденьями Zero Gravity.

Новое поколение Mazda CX-5 оценивается от $30 тыс. (2,7 млн рублей). Базовая версия получила 2,5-литровый двигатель на 187 л.с., полный привод и расход 8,7 л на 100 км.

Toyota RAV4 в гибридной версии стартует с $31,9 тыс. (2,9 млн рублей). Установка выдаёт суммарные 236 л.с., расход всего 5,5 л на 100 км. В стандарте — комплекс Safety Sense 4.0.

Самая дорогая модель в рейтинге — Honda CR-V Hybrid от $35,6 тыс. (3,2 млн рублей). Гибридная система на базе 2,0-литрового двигателя выдаёт 204 л.с., расход — 5,9 л на 100 км. CR-V Hybrid выделяется плавностью хода, продуманной эргономикой и отличной обзорностью.

