«Передаём за проезд»: маршрутная «Газель» отмечает 30-летие

Все сиденья поначалу располагались по ходу движения, но такая планировка осложняла перемещение пассажиров по салону. Кроме того, в задней части не было доступа к запасным дверям, а для маршрутного транспорта это вскоре стало обязательным требованием.

Поэтому в 1997 году появилась отдельная модификация ГАЗ-322 132, созданная специально для маршрутных перевозок. При прежней вместимости этот вариант имел салон со смешанной планировкой, где часть сидений развернули боком или против хода.

Стоит вспомнить, что маршрутные такси (или, как называли такую технику обыватели, «маршрутки») не предполагала наличия кондуктора. Поэтому водитель собирал денги самостоятельно, объявляя ставшую хрестоматийной фразу «Передаём за проезд».

Ранее энтузиасты нашли сочленённый автобус «Пилигрим» на базе «Газели». Автобус, получивший название «Пилигрим», в 2000 году сделали по заказу администрации Саратова. Разработкой занимался Саратовский государственный технический университет, изготовлением — Саратовский авиазавод.

