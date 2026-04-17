Первый Volkswagen от китайского Xpeng вышел на рынок

Длина кроссовера ID. Unyx 08 5000 мм, колесная база — 3030 мм, он рассчитан на перевозку пяти человек. В салоне — 10-дюймовая цифровая приборная панель и два дополнительных дисплея. Передние кресла имеют 12 электрических регулировок, 10-точечный пневмомассаж, вентиляцию и подогрев.

Система помощи водителю снабжена функцией городского автопилота. Она опирается на данные с 11 камер, 3 радаров и 12 ультразвуковых датчиков. Электрическая архитектура 800-вольтовая. Кроссовер выпускается с двумя вариантами силовых установок. Доступна заднеприводная версия с одним электромотором мощностью 308 л.с. и полноприводная с передним двигателем на 188 л.с. и задним на 308 л.с. Суммарная отдача полноприводной модификации — 496 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с.

Запас хода по циклу CLTC составляет 630−730 км в зависимости от емкости батареи. Опционально предлагается двухкамерная пневматическая подвеска с адаптивным управлением шасси, учитывающим рельеф дороги.

