Peugeot отреставрирует культовый спорткар в честь 210-летия компании

В компании уже нашли и выкупили подходящий для реставрации вариант — правда, никаких подробностей о его прошлом или же о прошлых владельцах не раскрывают. Визуально автомобиль сохранился в заводском виде, никаких дополнительных элементов установлено не было.
Фото: Peugeot
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Кузов автомобиля также сохранился в достойном виде, хотя местами сильно помят и покрылся ржавчиной. Интерьеру также нужна полная реставрация, хотя визуально никаких серьезных проблем в нем также нет.
Восстановлением легендарной модели, на базе которой в свое время построили самый успешный спорткар Peugeot 205 Turbo 16, займется штатный реставрационный отдел. Компания около семи лет формировала склад запчастей для своих классических автомобилей. После завершения работ автомобиль отправится в музей французского автопроизводителя.
Хэтчбек Peugeot 205 GTi выпускали с 1983 по 1992 год. Сначала на модель ставили мотор 1.6 мощностью 105–117 сил, а затем — 1.9 XU9JA с отдачей 122–128 лошадиных сил, совмещенный с пятиступенчатой «механикой». От обычных 205-х модификация GTi отличалась заниженной подвеской с более жесткими пружинами, другими рычагами и стабилизатором, а также внешним декором.