Peugeot отреставрирует культовый спорткар в честь 210-летия компании

Хэтчбек Peugeot 205 GTi выпускали с 1983 по 1992 год. Сначала на модель ставили мотор 1.6 мощностью 105–117 сил, а затем — 1.9 XU9JA с отдачей 122–128 лошадиных сил, совмещенный с пятиступенчатой «механикой». От обычных 205-х модификация GTi отличалась заниженной подвеской с более жесткими пружинами, другими рычагами и стабилизатором, а также внешним декором.