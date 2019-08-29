Peugeot 3008 превратили в мощный гибрид

Гибрид доступен в комплектации GT с обивкой салона из алькантары и декоративными вставками из натурального шпона состаренного дуба. Кроме того, он получил систему ADAS, которая представляет собой адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go и системой удержания автомобиля в полосе движения.

Следом за 300-сильной версией на рынке появится кроссовер с менее мощной установкой (225 лошадиных сил) и передним приводом. Такой 3008-й оснастят бензиновым двигателем PureTech 180 с отдачей 180 сил и одним электромотором (110 сил) на передней оси. Трансмиссия автоматическая – e-EAT8.