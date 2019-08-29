Peugeot 3008 превратили в мощный гибрид

Кроссовер комплектуется 200-сильным бензиновым двигателем и двумя электромоторами – 110-сильным на передней оси и 112-сильным на задней. Такая установка обеспечивает 3008-у разгон с места до 100 километров в час за 6,5 секунды. На одной электротяге автомобиль проезжает 59 километров по циклу WLTP. Пополнить заряд батарей можно за 1 час 45 минут.
Гибрид доступен в комплектации GT с обивкой салона из алькантары и декоративными вставками из натурального шпона состаренного дуба. Кроме того, он получил систему ADAS, которая представляет собой адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go и системой удержания автомобиля в полосе движения.
Следом за 300-сильной версией на рынке появится кроссовер с менее мощной установкой (225 лошадиных сил) и передним приводом. Такой 3008-й оснастят бензиновым двигателем PureTech 180 с отдачей 180 сил и одним электромотором (110 сил) на передней оси. Трансмиссия автоматическая – e-EAT8.
В 2018 году Peugeot представил плагин-гибридные модификации моделей 508 и 3008 с установкой на базе турбомотора 1.6 PureTech. Универсал получил батарею емкостью 11,8 киловатт-часа, а кроссовер – 13,2 киловатт-часа (3008).
На российском рынке Peugeot представлен в двух модификациях: со 150-сильным бензиновым мотором (150 лошадиных сил) и двухлитровым дизелем. Цены варьируются от 1 699 000 рублей до 1 949 000 рублей за версию 3008 GT Line, оформленную в спортивном стиле.