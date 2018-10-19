Peugeot уйдет из гонок ради создания электрических спорткаров

Свое серийное воплощение также может получить представленный в Париже Peugeot e-LEGEND, оснащенный электрическим полным приводом с мотором мощностью 340 киловатт (462 лошадиные силы) и 800 Нм крутящего момента. Прототип разгоняется с нуля до «сотни» менее чем за четыре секунды. Максимальная скорость составляет 220 километров в час. На одной зарядке концепт-кар может проезжать до 600 километров по циклу WLTP.