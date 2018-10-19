Peugeot уйдет из гонок ради создания электрических спорткаров

«Удовольствие от вождения — основа истории бренда Peugeot, — говорит глава марки Жан-Филипп Импарато. — Электрификация позволит усилить эти ощущения и предложить клиентам спорткары с низким уровнем вредных выбросов». Одним из таких автомобилей может стать R-версия 508 Hybrid, мощность которой превысит 300 лошадиных сил.
Новое заявление Peugeot — хорошая причина вспомнить концепт 308 R Hybrid. Хэтчбек, оснащенный турбодвигателем 1.6 мощностью 270 сил и двумя 115-сильными электромоторами (максимальная мощность 500 сил и 730 Нм момента), мог бы стать флагманом новой линейки.
«Эрка» будет использовать силовую установку Hybrid4, как у кроссовера 3008, состоящую из 1,6-литрового турбодвигателя и двух электромоторов. «Заряженный» 508-й получит полный привод и сможет разгоняться до ста километров в час за 4,5 секунды. Максимальная скорость гибрида составит 250 километров в час.
Свое серийное воплощение также может получить представленный в Париже Peugeot e-LEGEND, оснащенный электрическим полным приводом с мотором мощностью 340 киловатт (462 лошадиные силы) и 800 Нм крутящего момента. Прототип разгоняется с нуля до «сотни» менее чем за четыре секунды. Максимальная скорость составляет 220 километров в час. На одной зарядке концепт-кар может проезжать до 600 километров по циклу WLTP.