Компании необходимо адаптировать турбомотор под требования WLTP

Пульс

Peugeot приостановил производство хот-хэтча 308 GTi

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21 мая 2018

Компания Peugeot заявила о временной приостановке производства «заряженного» хэтчбека 308 GTi. До начала октября специалистам марки предстоит модернизировать 1,6-литровый турбомотор с учетом новых требований к уровню выбросов вредных веществ и расходу топлива (WLTP), которые вступят в силу 1 сентября.

[Руль яйцом, опасность косоглазия, мощный мотор и другие особенности Peugeot 308 GT](https://motor.ru/testdrives/308gt.htm)

Руль яйцом, опасность косоглазия, мощный мотор и другие особенности Peugeot 308 GT

По предварительной информации, сборка Peugeot 308 GTi прекратится в конце июня. После доработок двигатель модели получит фильтр твердых частиц, но мощность при этом не изменится — агрегат будет выдавать те же 272 лошадиные силы и 330 Нм крутящего момента.

Обновленная версия хэтчбека, вероятно, дебютирует на автосалоне в Париже. Одновременной с ней ожидается публичный дебют нового универсала 508 Wagon и кроссовера 2008 следующего поколения.

Ранее о прекращении производства из-за новых требований заявили и другие производители. В основном это коснулось «заряженных» моделей. Так, Audi остановила производства SQ5, BMW досрочно прекратила сборку M3 и прекратила продажи бензиновых модификаций седана 7 серии, а Porsche остановила прием заказов на весь модельный ряд.

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