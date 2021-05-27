Peugeot запатентовала в России пикап Landtrek

Пикап Peugeot Landtrek – это перелицованный Changan Kaicheng F70, который в Китае продают с 2019 года. У французского автомобиля есть варианты как с одинарной, так и с двойной кабиной, однако в России Peugeot запатентовала только двухдверный пикап.
В длину такой Landtrek достигает 5,39 метра, а в ширину 1,92 метра, что сравнимо с Toyota Hilux. 2,43-метровая грузовая платформа оснащена светодиодной подсветкой и розеткой на 12 вольт. Пикап способен буксировать прицепы массой до 3,5 тонны, а общая грузоподъемность составляет до 1,2 тонны.
Фото: ФИПС
В палитру двигателей пикапа входит 1,9-литровый дизельный мотор, выдающий 150 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента, а также бензиновый турбомотор объемом 2,4 литра мощностью 210 сил (320 Нм). Первый мотор работает только в паре с шестиступенчатой «механикой», второй кроме нее сочетается с шестидиапазонным автоматом Punch Powerglide. Привод задний либо подключаемый полный с понижающим рядом трансмиссии.
В списке оборудования Peugeot Landtrek числятся мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, работающая с Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль и камеры кругового обзора. В салоне имеется 27-литровый отсек для хранения мелочей.
На сегодняшний день Landtrek представлен в линейках Peugeot в странах Северной Африки и Латинской Америки. Последует ли за патентом выход модели на российский рынок, пока неизвестно.
На прошлой неделе Peugeot изменила рублевые ценники четырех моделей: нового кроссовера 2008, фургонов Expert VU и Partner VU, а также минивэна Traveller. Стоимость автомобилей увеличились на 1,4-4 процента по сравнению или на 30-100 тысяч рублей во всех доступных комплектациях.