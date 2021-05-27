Peugeot запатентовала в России пикап Landtrek

Пикап Peugeot Landtrek – это перелицованный Changan Kaicheng F70, который в Китае продают с 2019 года. У французского автомобиля есть варианты как с одинарной, так и с двойной кабиной, однако в России Peugeot запатентовала только двухдверный пикап.

В длину такой Landtrek достигает 5,39 метра, а в ширину 1,92 метра, что сравнимо с Toyota Hilux. 2,43-метровая грузовая платформа оснащена светодиодной подсветкой и розеткой на 12 вольт. Пикап способен буксировать прицепы массой до 3,5 тонны, а общая грузоподъемность составляет до 1,2 тонны.