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4 сентября 11:03

Электрический гиперкар Pininfarina частично раскрыли на видео

Широкой публике автомобиль покажут лишь в марте 2019 года

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YouTube-блогер Supercar Blondie опубликовала ролик, в котором можно частично увидеть электрический гиперкар PF0 производства Automobili Pininfarina. По предварительной информации, публике автомобиль представят лишь в марте следующего года на автосалоне в Женеве. Потенциальным покупателям повезло больше — для них презентация уже состоялась.

В состав силовой установки PF0, к разработке который привлекли хорватскую Rimac, войдут четыре электромотора. Их суммарная мощность составит около 1500 киловатт (2000 лошадиных сил). С места до «сотни» гиперкар сможет разгоняться менее чем за две секунды, а до 300 километров в час — за 12 секунд. Запас хода при этом будет равен 500 километрам.

Видео: Supercar Blondie

В салоне, дизайн которого Automobili Pininfarina показала на эскизах, установят три дисплея. На них будут выводиться данные о работе бортовых систем гиперкара, показания приборов, а также подсказки навигационной системы. Переключаться между режимами работы управляющей электроники можно будет при помощи кнопки, расположенной слева от руля.

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Тизеры Automobili Pininfarina PF0.

Тираж гиперкара PF0 составит 150 экземпляров. Цена топовой версии — 2,5 миллиона долларов (170,7 миллиона рублей по текущему курсу). Производство модели, предположительно, начнется в 2020 году.

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