Электрический гиперкар Pininfarina частично раскрыли на видео

В состав силовой установки PF0, к разработке который привлекли хорватскую Rimac, войдут четыре электромотора. Их суммарная мощность составит около 1500 киловатт (2000 лошадиных сил). С места до «сотни» гиперкар сможет разгоняться менее чем за две секунды, а до 300 километров в час — за 12 секунд. Запас хода при этом будет равен 500 километрам.