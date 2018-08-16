Pininfarina показала интерьер собственного электрического гиперкара

Судя по изображениям, Pininfarina PF0 получит минималистичную центральную панель с тремя дисплеями. На них будут выводиться данные о работе бортовых систем гиперкара, показания приборов, а также подсказки навигационной системы. Слева от руля разместится кнопка выбора режимов движения, справа — селектор передач. В отделке, вероятно, будет использоваться углеродное волокно, натуральная кожа и алюминий.
Вдохновением для финального дизайна Pininfarina PF0 стали такие знаменитые работы итальянского ателье, как Cisitalia, Modulo and Sintesi. В новой машине дизайнеры также попытались использовать фирменные стилистические решения и традиционную для фирмы концепцию сочетания «красоты и технологичности».
Pininfarina PF0 оснастят электрический силовой установкой, разработанной в сотрудничестве с хорватской Rimac. Она будет состоять из четырех электромоторов суммарной мощностью около 2000 лошадиных сил. С места до «сотни» гиперкар сможет разгоняться менее чем за две секунды, а до 300 километров в час — за 12 секунд. Запас хода электрокара при этом будет равен 500 километрам.