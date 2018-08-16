Pininfarina показала интерьер собственного электрического гиперкара

Pininfarina PF0 оснастят электрический силовой установкой, разработанной в сотрудничестве с хорватской Rimac. Она будет состоять из четырех электромоторов суммарной мощностью около 2000 лошадиных сил. С места до «сотни» гиперкар сможет разгоняться менее чем за две секунды, а до 300 километров в час — за 12 секунд. Запас хода электрокара при этом будет равен 500 километрам.