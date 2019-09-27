Rolls-Royce Phantom c «глазом» продали за 70 миллионов рублей

Имя покупателя Rolls-Royce не называет, но указывает, что это давний и почитаемый коллекционер автомобилей британской марки. «Фантом», который он приобрел, создан в сотрудничестве с художником Марком Куинном и украшен рисунком в виде радужной оболочки, но увеличенной в несколько раз. Вдохновением проекта стала серия работ Куинна We Share Our Chemistry with the Stars с радужками знаменитостей.
Победитель аукциона остался доволен работой Куинна и заказал ему второй автомобиль — в этот раз ливрея седана будет основана на цвете радужной оболочки глаз старшей дочери заказчика.
В начале этого года британский бизнесмен индийского происхождения Рувим Сингх купил у Rolls-Roусe сразу шесть автомобилей — три седана Phantom и три внедорожника Cullinan. Коллекцию, сделанную по спецзаказу, посвятили драгоценным камням: рубину, изумруду и сапфиру.