Rolls-Royce Phantom c «глазом» продали за 70 миллионов рублей

Имя покупателя Rolls-Royce не называет, но указывает, что это давний и почитаемый коллекционер автомобилей британской марки. «Фантом», который он приобрел, создан в сотрудничестве с художником Марком Куинном и украшен рисунком в виде радужной оболочки, но увеличенной в несколько раз. Вдохновением проекта стала серия работ Куинна We Share Our Chemistry with the Stars с радужками знаменитостей.