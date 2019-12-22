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17:17

Уличный художник нарисовал граффити на новом Rolls-Royce Phantom

Роскошный седан Phantom восьмого поколения превратили в арт-объект

© Rolls-Royce ADM
Сергей Ильин
Популярный американский художник Брэдли Теодор расписал Rolls-Royce Phantom по заказу клиента из Арабских эмиратов. На всех гранях «Фантома» нью-йоркский граффитист оставил характерные крупные разноцветные мазки, обыграв формы кузова и сделав из роскошного лимузина эпатажный арт-объект.

К «Фантому» в прочтении Брэдли Теодора невозможно остаться равнодушным: разрисованный седан выделяется даже на фоне других моделей Rolls-Royce с их практически неограниченными возможностями персонализации. Дубайский дилер Rolls-Royce назвал арт-объект примером «сочетания роскоши и искусства».

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Владелец Rolls-Royce позволил Теодору полностью раскрыть творческий потенциал, не беспокоясь о лакокрасочном покрытии, ведь перед нанесением рисунка кузов седана обернули тёмной защитной плёнкой. Оригинальный насыщенный синий цвет можно увидеть, открыв двери. Индивидуализировать интерьер «Фантома» американскому художнику не доверили.

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Брэдли Теодор уже сотрудничал с Rolls-Royce: американский граффитист, известный своими смелыми картинами, обыгрывал статуэтку «дух экстаза», разукрашивал Wraith и визуализировал образ современных моделей марки. Кроме того, Теодор известен как соавтор совместной коллекции уличной одежды с брендом Puma.

Вероятно, работа с дубайским Phantom для Теодора — частный проект, не имеющий отношения к Rolls-Royce. Однако британская марка в течение 2019 года порадовала своих поклонников выпуском нескольких особых версий с уникальным оформлением интерьера или экстерьера: в октябре Rolls-Royce выпустил седаны в честь часового искусства и Ближнего Востока, а в декабре свет увидел Phantom с «хрустальной» краской.

Источник: Rolls-Royce Abu Dhabi Motors