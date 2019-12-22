Уличный художник нарисовал граффити на новом Rolls-Royce Phantom

К «Фантому» в прочтении Брэдли Теодора невозможно остаться равнодушным: разрисованный седан выделяется даже на фоне других моделей Rolls-Royce с их практически неограниченными возможностями персонализации. Дубайский дилер Rolls-Royce назвал арт-объект примером «сочетания роскоши и искусства».
Владелец Rolls-Royce позволил Теодору полностью раскрыть творческий потенциал, не беспокоясь о лакокрасочном покрытии, ведь перед нанесением рисунка кузов седана обернули тёмной защитной плёнкой. Оригинальный насыщенный синий цвет можно увидеть, открыв двери. Индивидуализировать интерьер «Фантома» американскому художнику не доверили.
Брэдли Теодор уже сотрудничал с Rolls-Royce: американский граффитист, известный своими смелыми картинами, обыгрывал статуэтку «дух экстаза», разукрашивал Wraith и визуализировал образ современных моделей марки. Кроме того, Теодор известен как соавтор совместной коллекции уличной одежды с брендом Puma.
Вероятно, работа с дубайским Phantom для Теодора — частный проект, не имеющий отношения к Rolls-Royce. Однако британская марка в течение 2019 года порадовала своих поклонников выпуском нескольких особых версий с уникальным оформлением интерьера или экстерьера: в октябре Rolls-Royce выпустил седаны в честь часового искусства и Ближнего Востока, а в декабре свет увидел Phantom с «хрустальной» краской.