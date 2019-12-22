Уличный художник нарисовал граффити на новом Rolls-Royce Phantom

Вероятно, работа с дубайским Phantom для Теодора — частный проект, не имеющий отношения к Rolls-Royce. Однако британская марка в течение 2019 года порадовала своих поклонников выпуском нескольких особых версий с уникальным оформлением интерьера или экстерьера: в октябре Rolls-Royce выпустил седаны в честь часового искусства и Ближнего Востока, а в декабре свет увидел Phantom с «хрустальной» краской.