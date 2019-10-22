Rolls-Royce представил три эксклюзивных Phantom: жемчуг, золото и Восток

В поиска вдохновения для новых версий «Фантома» дизайнеры Roll-Royce отправились в Ла-Шо-де-Фон, Швейцария, где познакомились с работами местных часовщиков. Сложные и уникальные механизмы стали основой стилистики Horology Phantom: двухцветная окраска кузова (черный верх, серый низ) здесь сочетается с серебряными и золотистыми контурными линиями, а также статуэткой «Дух экстаза» из 24-каратного золота.

Салон седана украшает «Галерея» из нержавеющей стали с абстрактным изображением внутренностей часов и фирменные часы Rolls-Royce с гильошированным корпусом из серебра.