Rolls-Royce представил три эксклюзивных Phantom: жемчуг, золото и Восток

В поиска вдохновения для новых версий «Фантома» дизайнеры Roll-Royce отправились в Ла-Шо-де-Фон, Швейцария, где познакомились с работами местных часовщиков. Сложные и уникальные механизмы стали основой стилистики Horology Phantom: двухцветная окраска кузова (черный верх, серый низ) здесь сочетается с серебряными и золотистыми контурными линиями, а также статуэткой «Дух экстаза» из 24-каратного золота.
Салон седана украшает «Галерея» из нержавеющей стали с абстрактным изображением внутренностей часов и фирменные часы Rolls-Royce с гильошированным корпусом из серебра.
Вторая новинка — Digital Soul Phantom, — посвящена «наслоению» друг на друга традиционного ремесла и компьютерных технологий. Такой Phantom тоже имеет двухцветную окраску кузова — Carrara White и Smokey Quartz, — и двухцветный салон.
Особенности — позолоченная статуэтка на капоте, монограмма RR и золотая прострочка в салоне, напечатанная на 3D-принтере и покрытая золотом «Галерея», рисунок которой сформирован с помощью уникального алгоритма, а также покрытые золотом декоративные панели в дверях и сетки динамиков аудиосистемы.
Arabian Gulf Phantom воспевает атмосферу Ближнего Востока — региональное богатство традиционных ремесел и смелую современную архитектуру. Цвет кузова вдохновлён историей добычи жемчуга в Персидском заливе: нижняя часть в цвете Turchese отражает яркие цвета морской воды, а верхняя — Andalusian White — природную красоту жемчужин.
В салоне можно найти вышитые вручную или выполненные в стиле маркетри ракушки наутилуса, инкрустированные перламутром часы и светящийся потолок, изготовленный из 1344 сплетенных вручную оптоволоконных световодов. Рисунок «Галерии» вдохновлён бушующим океаном и создан британской художницей Хелен Эми Мюррей.
По технике никаких изменений нет. Rolls-Royce Phantom по-прежнему оснащен 6,75-литровым твин-турбо двигателем V12, выдающим 571 лошадиную силу и 900 Нм крутящего момента, восьмидиапазонным автоматом ZF, адаптивной пневматической подвеской и полноуправляемым шасси.
Ранее стало известно, что Rolls-Royce привез в Россию один из 25 экземпляров коллекционного Phantom Tranquility. Седан, салон которого украшает частичка настоящего метеорита, посвящен новаторам и визионерам, а его цена — 60 150 000 рублей.