Полувековой пикап бросили в пустыне. На нём есть следы от пуль

Реставрация этого экземпляра может влететь в круглую сумму: кузов сильно проржавел, передняя оптика, двигатель и решётка радиатора отсутствуют, салон частично разобран – неведомым образом уцелела только приборная панель и оригинальный руль, а от сидений практически ничего не осталось. При этом все четыре колеса на месте, шины не спущены, так что пикап пригоден для транспортировки.

Пикап выставили на продажу на eBay за пять тысяч долларов (380 тысяч рублей по актуальному курсу).