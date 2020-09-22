Полувековой пикап бросили в пустыне. На нём есть следы от пуль

Реставрация этого экземпляра может влететь в круглую сумму: кузов сильно проржавел, передняя оптика, двигатель и решётка радиатора отсутствуют, салон частично разобран – неведомым образом уцелела только приборная панель и оригинальный руль, а от сидений практически ничего не осталось. При этом все четыре колеса на месте, шины не спущены, так что пикап пригоден для транспортировки.
Пикап выставили на продажу на eBay за пять тысяч долларов (380 тысяч рублей по актуальному курсу).
Фото: AutoEvolution
Эта модель ценится среди коллекционеров — за нее можно выручить почти целое состояние. Например, недавно отреставрированный пикап Hudson продали за 160 тысяч долларов (более 12 миллионов рублей). Столь высокая цена объясняется тем, что было выпущено всего 2100 пикапов, и лишь немногие из них дожили до наших дней.
В конце лета в пустыне обнаружили груз запчастей для гоночных Nissan, который оставался бесхозным около трёх десятилетий. В частности, был найден набор аэродинамического оперения для гоночного купе Nissan 300 ZX, выступавшего в американской серии IMSA в 1989-1994 годах, карданные валы, запчасти турбин, генераторы, головки для турбомотора VG30DETT, коллекторы, повреждённый носовой обтекатель от прототипа Nissan GTP ZX-Turbo и даже парочка гоночных комбинезонов. Находку оценили в 100 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей).