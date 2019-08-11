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12:00

Швейцарцы спрятали за фонарями мини-бар

Отличный способ сделать пикап ещё практичнее

Швейцарское ателье Black Sheep Innovations разработало один из самых интересных пакетов доработок для пикапа Volkswagen Amarok — настоящий мини-бар!

Специалисты ателье Black Sheep Innovations из Цюриха решили найти применение всем полостям кузова Volkswagen Amarok, для чего им пришлось задействовать мебельные салазки, которые обычно используются в механизмах выдвижных ящиков. Как выяснилось, в задних крыльях по высоте есть место аккурат для стандартной бутылки объёмом 0,75 литра.

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Далее швейцарцы опытным путём установили, что от фонаря до задней колёсной арки помещается пять-шесть бутылок или алюминиевых банок. В итоге было решено смастерить нехитрую конструкцию, а фонари пикапа задействовать в качестве двери в потайные отсеки. Получилось невероятно оригинально и весьма практично.

Кроме того, Black Sheep Innovations поработали и над задним бортом кузова. Под откидной крышкой появилась плитка для приготовления пищи, охлаждаемый отсек для напитков, а также секция для хранения посуды и столовых приборов. Главное не забывать о ценном грузе в задних крыльях во время передвижения на пикапе по бездорожью.