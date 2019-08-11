Швейцарцы спрятали за фонарями мини-бар

Специалисты ателье Black Sheep Innovations из Цюриха решили найти применение всем полостям кузова Volkswagen Amarok, для чего им пришлось задействовать мебельные салазки, которые обычно используются в механизмах выдвижных ящиков. Как выяснилось, в задних крыльях по высоте есть место аккурат для стандартной бутылки объёмом 0,75 литра.
Далее швейцарцы опытным путём установили, что от фонаря до задней колёсной арки помещается пять-шесть бутылок или алюминиевых банок. В итоге было решено смастерить нехитрую конструкцию, а фонари пикапа задействовать в качестве двери в потайные отсеки. Получилось невероятно оригинально и весьма практично.
Кроме того, Black Sheep Innovations поработали и над задним бортом кузова. Под откидной крышкой появилась плитка для приготовления пищи, охлаждаемый отсек для напитков, а также секция для хранения посуды и столовых приборов. Главное — не забывать о ценном грузе в задних крыльях во время передвижения на пикапе по бездорожью.