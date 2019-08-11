Швейцарцы спрятали за фонарями мини-бар

Кроме того, Black Sheep Innovations поработали и над задним бортом кузова. Под откидной крышкой появилась плитка для приготовления пищи, охлаждаемый отсек для напитков, а также секция для хранения посуды и столовых приборов. Главное — не забывать о ценном грузе в задних крыльях во время передвижения на пикапе по бездорожью.