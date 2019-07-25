Электрический пикап от Rivian получит «режим танка»

Теорию о появлении такого режима на электромобилях бренда подтверждает то, что еще в 2018 году компания Rivian запатентовала названия Tank Turn и Tank Steer («танковый разворот» и «танковое управление»). Более того, в конце прошлого года представитель бренда подтвердил, что все машины марки, укомплектованные четырьмя моторами, могут получить функцию, предназначенную исключительно для грунтовых и гравийных дорог.
Кроме упомянутого «режима танка» автомобили Rivian R1T смогут подзаряжать друг друга. Для этого их укомплектуют дополнительным блоком аккумуляторных батарей.
Пикап, представленный на автосалоне в Лос-Анджелесе в прошлом году, оснащается силовой установкой, включающей четыре электромотора – по одному на каждом колесе. Суммарная отдача агрегатов составляет 760 лошадиных сил и 1120 Нм крутящего момента. Это позволяет R1T разгоняться до 100 километров в час примерно за три секунды. Аналогичная установка положена внедорожнику R1S, а также третьей модели бренда – «сумасшедшему» хэтчбеку с внушительным дорожным просветом.
Ранее сообщалось, что электрический пикап R1T и семиместный внедорожник R1S от Rivian поступят в продажу до конца 2020 года. Автомобили будут выпускать небольшими партиями и реализовывать в Северной Америки, Китае, Европе, Австралии и Южной Африке.