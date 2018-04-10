Дизайнерский дом представит в Пекине два концепт-кара

Пульс

Электрический седан Pininfarina проедет без подзарядки 1000 километров

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10 апреля 2018

Дизайнерский дом Pininfarina представит на автосалоне в Пекине два новых концепт-кара, разработанных в сотрудничестве с гонконгской компанией Hybrid Kinetic Group. Одним из них станет электрический седан H500, изображения которого ателье опубликовало в своем твиттере.

Дополнительной информации о новинке пока не сообщается. Предположительно, технологически H500 будет повторять предыдущие концепт-кары Pininfarina: в частности, речь идет о купе HK GT, оснащенном гибридной силовой установкой с микротурбогенератором. На одной зарядке седан сможет проезжать до тысячи километров.

На эскизе интерьера видно, что электромобиль получит цифровую приборную панель, развернутый в сторону водителя центральный дисплей и дополнительный тачскрин в нижней части консоли. Вероятно, с его помощью осуществляется управление основными функциями автомобиля.

Сотрудничество Pininfarina и Hybrid Kinetic Group началось в 2017 году с выпуска электрического седана H600. Следом за ним компания разработала дизайн кроссоверов K550 и K750, а также купе HK GT.

Особенностью концепт-каров стала силовая установка с микротурбогенератором, который используется для подзарядки блока батарей.

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