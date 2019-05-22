Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
14:41

Pirelli разработала для Aurus специальные покрышки

Ими будут оснащаться все небронированные автомобили марки

Все модели Aurus будут оснащаться специально разработанными покрышками Pirelli. Их будут изготавливать на Воронежском шинном заводе по спецификации НАМИ. В модернизацию производственной площадки в этом году будет вложено 20 миллионов евро.
Загрузка...

Специальными покрышками Pirelli линейки Scorpion будут комплектоваться все небронированные «Аурусы». Они созданы по заказу разработчика автомобилей — института НАМИ. Каждая покрышка выдерживает нагрузку 1060 килограммов и максимальную скорость 270 километров в час. Их производство организовано на Воронежском шинном заводе.

На сегодняшний день официально представлены седан Aurus Senat S600, лимузин Senat L700, вэн Arsenal и парадный кабриолет. В ближайшее время будет раскрыт внедорожник Komendant. Все машины семейства — гибриды. Они оснащены 4,4-литровой твин-турбо «восьмеркой» мощностью 598 лошадиных сил (880 Нм), электромотором и девятидиапазонным «автоматом» производства российской фирмы KATE.

По словам представителей НАМИ, в будущем гамма силовых агрегатов расширится. В неё войдут двигатель V12 и рядная «турбочетверка».

Источник: AURUS MOTORS | vk.com
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...