Pirelli разработала для Aurus специальные покрышки

Специальными покрышками Pirelli линейки Scorpion будут комплектоваться все небронированные «Аурусы». Они созданы по заказу разработчика автомобилей — института НАМИ. Каждая покрышка выдерживает нагрузку 1060 килограммов и максимальную скорость 270 километров в час. Их производство организовано на Воронежском шинном заводе.

На сегодняшний день официально представлены седан Aurus Senat S600, лимузин Senat L700, вэн Arsenal и парадный кабриолет. В ближайшее время будет раскрыт внедорожник Komendant. Все машины семейства — гибриды. Они оснащены 4,4-литровой твин-турбо «восьмеркой» мощностью 598 лошадиных сил (880 Нм), электромотором и девятидиапазонным «автоматом» производства российской фирмы KATE.