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Опубликовано 06 июня 2024, 16:19
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В Совфеде хотят создать платформу для седанов и внедорожников

Это потребует огромных вложений, которые предлагается взять из средств утильсбора
В Совфеде предложили создать массовую автомобильную платформу. Для развития российского автопрома необходима собственная архитектуру для выпуска седанов и кроссоверов классов C, D и E, считает глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Разработка обойдется недешево: потратить придется от 90 до 180 миллиардов рублей, которые можно привлечь в том числе из средств, полученных от уплаты утильсбора.
В Совфеде хотят создать платформу для седанов и внедорожников
© usertrmk / Freepik
Мария Руцкая

«Наиболее востребованные классы — В и С, а также модульные межклассовые платформы», — указал Кутепов.

Собственных седанов и кроссоверов/внедоржников в популярных сегментах у России нет, сказал он, добавив, что за этот пласт рынка нужно бороться. В частности, с китайскими производителями, которые на начало 2024 года заняли 63 процента рынка новых автомобилей, имея почти нулевую локализацию.

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Окупаемость «тележки» будет зависеть от объемов производства. Оптимальный объем — не менее 100 тысяч автомобилей в год.

Помимо денег от уплаты утильсбора, мерами поддержки при создании платформы также могут стать софинансирование инвестиций и налоговые льготы.

Кроме этого, в России планируют наладить производство сырья для батарей электрокаров. Этим займутся «Норникель» и «Росатом», который строит аккумуляторные заводы в Новой Москве и Калининграде. Там, помимо прочего, планируется выпускать батареи для российского электрохэтчбека Атом.

Источник:РИА Новости
Автор:Мария Руцкая
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#Россия
#Автопром