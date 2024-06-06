В Совфеде хотят создать платформу для седанов и внедорожников

Окупаемость «тележки» будет зависеть от объемов производства. Оптимальный объем — не менее 100 тысяч автомобилей в год.

Помимо денег от уплаты утильсбора, мерами поддержки при создании платформы также могут стать софинансирование инвестиций и налоговые льготы.