В Совфеде хотят создать платформу для седанов и внедорожников

В Совфеде хотят создать платформу для седанов и внедорожниковЭто потребует огромных вложений, которые предлагается взять из средств утильсбора
«Наиболее востребованные классы — В и С, а также модульные межклассовые платформы», — указал Кутепов.
Собственных седанов и кроссоверов/внедоржников в популярных сегментах у России нет, сказал он, добавив, что за этот пласт рынка нужно бороться. В частности, с китайскими производителями, которые на начало 2024 года заняли 63 процента рынка новых автомобилей, имея почти нулевую локализацию.
Окупаемость «тележки» будет зависеть от объемов производства. Оптимальный объем — не менее 100 тысяч автомобилей в год.
Помимо денег от уплаты утильсбора, мерами поддержки при создании платформы также могут стать софинансирование инвестиций и налоговые льготы.
Кроме этого, в России планируют наладить производство сырья для батарей электрокаров. Этим займутся «Норникель» и «Росатом», который строит аккумуляторные заводы в Новой Москве и Калининграде. Там, помимо прочего, планируется выпускать батареи для российского электрохэтчбека Атом.