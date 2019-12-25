«Кристину» из культового фильма ужасов продадут на аукционе

История выставленного на аукционе Plymouth Fury 1958 года подтверждена документально: в распоряжении специалистов есть фотографии автомобиля с продюсером «Кристины» Ричардом Кобрицем и актёрами, а первым владельцем «Фурии» числится студия Polar Film. Известно, что после съёмок картины Plymouth Fury разыграли в лотерею, и за 61 год машина неоднократно меняла хозяев.
Фото: mecum.com
Под капотом Plymouth Fury — смолл-блок V8 с впускным коллектором Offenhauser и двумя карбюраторами. В перечень оснащения входит гидроусилитель руля, автоматическая коробка передач TorqueFlite, усилитель тормозов и радиоприёмник, служивший «голосом Кристины». Салон легендарного автомобиля восстановлен в кроваво-красных тонах.
Автор романа «Кристина» Стивен Кинг вспоминал, что выбрал Plymouth в качестве главного героя потому, что эти машины были в тени конкурентов от Ford и Chevrolet. Писателю не хотелось популяризировать и без того окружённые вниманием модели, например Ford Thunderbird или Galaxies.
Выставленный на продажу Plymouth Fury — один из немногих экземпляров, снимавшихся в фильме Джона Карпентера и сохранившихся до наших дней. Этим объясняется высокая ценность лота: по прогнозам Mecum, на торгах в начале января за машину удастся выручить 400-500 тысяч долларов.
На том же январском аукционе будут проданы реплика спорткара Ford GT40 из фильма «Ford против Ferrari» и копия Ford Mustang Eleonor 1967 года из картины «Угнать за 60 секунд».