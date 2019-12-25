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10:50

«Кристину» из культового фильма ужасов продадут на аукционе

Plymouth Fury, снимавшийся в фильме Джона Карпентера, найдёт нового владельца

© mecum.com
Сергей Ильин
Красно-белый хардтоп Plymouth Fury «Кристина», главный герой одноимённого фильма 1983 года по роману Стивена Кинга, пустят с молотка в начале января на аукционе Mecum. За автомобиль, который использовался при съёмке крупных планов, рассчитывают выручить по меньшей мере 400 тысяч долларов.

История выставленного на аукционе Plymouth Fury 1958 года подтверждена документально: в распоряжении специалистов есть фотографии автомобиля с продюсером «Кристины» Ричардом Кобрицем и актёрами, а первым владельцем «Фурии» числится студия Polar Film. Известно, что после съёмок картины Plymouth Fury разыграли в лотерею, и за 61 год машина неоднократно меняла хозяев.

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Фото: mecum.com

Под капотом Plymouth Fury — смолл-блок V8 с впускным коллектором Offenhauser и двумя карбюраторами. В перечень оснащения входит гидроусилитель руля, автоматическая коробка передач TorqueFlite, усилитель тормозов и радиоприёмник, служивший «голосом Кристины». Салон легендарного автомобиля восстановлен в кроваво-красных тонах.

Автор романа «Кристина» Стивен Кинг вспоминал, что выбрал Plymouth в качестве главного героя потому, что эти машины были в тени конкурентов от Ford и Chevrolet. Писателю не хотелось популяризировать и без того окружённые вниманием модели, например Ford Thunderbird или Galaxies.

Выставленный на продажу Plymouth Fury — один из немногих экземпляров, снимавшихся в фильме Джона Карпентера и сохранившихся до наших дней. Этим объясняется высокая ценность лота: по прогнозам Mecum, на торгах в начале января за машину удастся выручить 400-500 тысяч долларов.

На том же январском аукционе будут проданы реплика спорткара Ford GT40 из фильма «Ford против Ferrari» и копия Ford Mustang Eleonor 1967 года из картины «Угнать за 60 секунд».

Источник: Mecum