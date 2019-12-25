«Кристину» из культового фильма ужасов продадут на аукционе

Выставленный на продажу Plymouth Fury — один из немногих экземпляров, снимавшихся в фильме Джона Карпентера и сохранившихся до наших дней. Этим объясняется высокая ценность лота: по прогнозам Mecum, на торгах в начале января за машину удастся выручить 400-500 тысяч долларов.

На том же январском аукционе будут проданы реплика спорткара Ford GT40 из фильма «Ford против Ferrari» и копия Ford Mustang Eleonor 1967 года из картины «Угнать за 60 секунд».