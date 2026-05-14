Новости
Опубликовано 14 мая 2026, 19:22
1 мин.

По цене обошёл Cityray: Geely раскрыла стоимость обновлённого Coolray

Вернувшийся Geely Coolray оказался дороже, чем более крупный Cityray. В России пошли продажи обновлённого кроссовера Geely Coolray. В единственной максимальной комплектации «Эксклюзив» автомобиль можно приобрести по цене 2,9 млн рублей, а в рамках специальных программ — от 2,7 млн рублей. Таким образом, новинка стоит дороже, чем более крупный Geely Cityray, за который просят минимум 2,6 млн рублей.
Geely Coolray
Geely Coolray
© Geely
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Под видом рестайлинга российнам предложат китайский Geely Binyue L — это особая разновидность модели Binyue, то есть Coolray. От обычного «Кулрея» новинка отличается изменёнными бамперами, большим «грилем» решётки радиатора, а также дополнительными окошками в задних стойках кузова.

Размер виртуальных приборов, прикрытых козырьком, теперь составляет 8,8 вместо прежних 10,25 дюйма. Диагональ центрального тачскрина, напротив, стала больше, достигнув 14,6 дюйма (было 12,5).

Модель по-прежнему предлагает четырёхцилиндровый 1,5-литровый турбомотор, 7-ступенчатый преселективный «робот» и передний привод. Комплекс электронных систем помощи водителю отныне отвечает второму уровню.

Geely Coolray

© Geely

Как известно журналу Motor, на некоторое время кроссовер Geely Coolray выходил из российской гаммы китайской марки, но сейчас вернулся и сразу — в рестайлинговом варианте.

Читайте также:

  • Редкий Saleen S7, созданный для обгона Ferrari, выставлен на продажу
  • Ioniq V от Hyundai получил экзотическую внешность и скромные 188 л.с.
  • Названы 10 семейных кроссоверов, которые никогда не ломаются