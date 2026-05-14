По цене обошёл Cityray: Geely раскрыла стоимость обновлённого Coolray

Под видом рестайлинга российнам предложат китайский Geely Binyue L — это особая разновидность модели Binyue, то есть Coolray. От обычного «Кулрея» новинка отличается изменёнными бамперами, большим «грилем» решётки радиатора, а также дополнительными окошками в задних стойках кузова.

Размер виртуальных приборов, прикрытых козырьком, теперь составляет 8,8 вместо прежних 10,25 дюйма. Диагональ центрального тачскрина, напротив, стала больше, достигнув 14,6 дюйма (было 12,5).

Модель по-прежнему предлагает четырёхцилиндровый 1,5-литровый турбомотор, 7-ступенчатый преселективный «робот» и передний привод. Комплекс электронных систем помощи водителю отныне отвечает второму уровню.