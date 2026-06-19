Почти «американец»: в продаже возник ЗИЛ со спальником из крыш ВАЗ-2104

Выставленный на продажу экземпляр — 2000 года выпуска, а его заявленный пробег составляет 420 тыс. км. У тягача нет фар, но, возможно, их сняли перед покраской.

За уникальный автомобиль продаец из города Будённовск Ставропольского края планирует выручить 550 тыс. рублей, но также готов рассмотреть обмен.

Автор объявления отмечает, что грузовик оборудован 8-цилиндровым турбодизелем ЯМЗ-238 отдачей 330 л.с., притом агрегат недавно пережил процедуру капремонта.

Читайте также: