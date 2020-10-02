Электрокары Polestar начали ломаться сразу после покупки

Издание проводит несколько историй поломки: у шведа, купившего Polestar 2, машина вышла из строя уже на второй день, в то время как другой европеец смог проехать около 200 километров, прежде, чем начались проблемы.

В Polestar уже прокомментировали многочисленные жалобы покупателей. Автопроизводитель заявил, что он в процессе поиска причины проблемы, и, как только она будет установлена, владельцев оповестят о дальнейших действиях. Не исключено, что компании придётся объявить отзыв Polestar 2 в Европе.