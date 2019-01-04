Второй моделью Polestar станет 400-сильный электрический фастбек

Производитель распространил пока лишь краткие характеристики модели Polestar 2: она получит силовую установку мощностью около 400 лошадиных сил, а ее запас хода на одной зарядке достигнет 480 километров. Кроме того, автомобиль оснастят голосовым помощником от Google.

В сообщении марки также сказано, что стоить фастбек будет примерно столько же, сколько и Tesla Model 3. В США эта машина стоит от 35,9 тысячи долларов (около 2,5 миллиона рублей по текущему курсу). В России цены на Model 3 начинаются от 3 550 000 рублей.