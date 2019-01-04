Второй моделью Polestar станет 400-сильный электрический фастбек

Polestar вышел из состава Volvo в сентябре 2017-го. Как самостоятельный производитель компания займется выпуском «заряженных» гибридов и электромобилей.
Производитель распространил пока лишь краткие характеристики модели Polestar 2: она получит силовую установку мощностью около 400 лошадиных сил, а ее запас хода на одной зарядке достигнет 480 километров. Кроме того, автомобиль оснастят голосовым помощником от Google.
В сообщении марки также сказано, что стоить фастбек будет примерно столько же, сколько и Tesla Model 3. В США эта машина стоит от 35,9 тысячи долларов (около 2,5 миллиона рублей по текущему курсу). В России цены на Model 3 начинаются от 3 550 000 рублей.
Первая модель Polestar – купе Polestar 1 – дебютировало в октябре 2017 года. Автомобиль построили на модульной платформе SPA компании Volvo, оснастили активной подвеской и гибридной силовой установкой мощностью 600 сил (1000 Нм).
Купе можно купить по подписке с ежемесячными платежами или по традиционной схеме — примерно за 150 тысяч долларов.