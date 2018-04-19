Видео: 600-сильное купе Polestar 1 дрифтит за Полярным кругом

Компания Polestar показала на видео испытания предсерийного прототипа первой модели — гибридного купе Polestar 1. Тестовые заезды проходили на закрытом полигоне в Швеции, расположенном за Полярным кругом, при температуре -25 градусов Цельсия. Скорость автомобиля на отдельных участках составила 200 километров в час.

Polestar вышел из состава Volvo в сентябре прошлого года. Как самостоятельный производитель компания займется выпуском «заряженных» электромобилей.

Для проверки базовых настроек шасси Polestar 1 лишили всех страхующих систем. Тест-пилотам предстояло сравнить работу различных амортизаторов, пружин, сайлентблоков и стабилизаторов поперечной устойчивости. Только последних было протестировано 20 штук: 10 спереди и 10 сзади. Цель — добиться сбалансированности и предсказуемой управляемости.

Видео с YouTube-канала Polestar.

Публичный дебют купе Polestar 1 состоялся весной прошлого года. Модель получила гибридную силовую установку, в состав которой вошла двухлитровая «турбочетверка» и два электромотора, вращающих задние колеса. Суммарная отдача — 600 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

Polestar 1 построили на модульной платформе SPA компании Volvo и впервые в мире оснастили активной подвеской CESi, разработанной компанией Öhlins.

Polestar 1

Для оформления предзаказа на модель, которая появится в 2019 году, необходимо внести депозит в размере 2500 долларов. По предварительной информации, цена Polestar 1 составит 150 тысяч долларов.