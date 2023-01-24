Электрический Polestar 2 стал мощнее и дальнобойнее

Обновленный лифтбек использует моторы и инверторы следующего поколения. При этом начальные версии, по аналогии с XC40 и C40 Recharge, стали заднеприводными. Их мощность выросла со 170 до 220 киловатт (с 231 до 299 л.с.), а момент с 330 до 490 Нм.

Как следствие, на 1,2 секунды сократилось время разгона до «сотни» (6,2 c). Двухмоторные Polestar 2, в свою очередь, не только нарастили отдачу, но и получили настройки привода с ярко выраженным акцентом на заднюю ось.