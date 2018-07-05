До конца года полиция штата Квинсленд получит 50 фастбэков Kia

Пульс

Австралийская полиция пересядет на «Стингеры»

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5 июля 2018

Полиция штата Квинсленд, Австралия, сменила служебные Holden Commodore и Ford Falcon на полноприводные Kia Stinger. До конца года правоохранители получат 50 новых автомобилей. Другие полицейские подразделения страны также намерены пересесть на корейские фастбэки и внедорожники, пишет Carscoops.

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«Для нас это очень важный день, — говорит комиссар Ян Стюарт. — Нам нужно было нечто особенное для несения службы, и теперь мы это получили».

Полицейский «Стингер» построен на базе топовой модификации с 3,3-литровым твин-турбо двигателем V6. Отдача агрегата, совмещенного с восьмидиапазонным «автоматом», составляет 370 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента. С мест до «сотни» фастбэк разгоняется за 4,9 секунды. Максимальная скорость — 270 километров в час.

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В июне Ford показал первые фотографии полицейского перехватчика, построенного на базе внедорожника Ford Explorer следующего поколения. Модель дебютирует в 2019 году и получит гибридную силовую установку.

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