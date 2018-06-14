Ford показал новый Explorer в виде полицейского перехватчика

Компания Ford опубликовала тизер нового полицейского перехватчика, построенного на базе внедорожника Explorer следующего поколения. Такой автомобиль должен дебютировать в 2019 году и получить гибридную силовую установку.

Первый тизер нового «Эксплорера» производитель показал в апреле этого года. Внедорожник получит модульную платформу, экологичную модификацию и «заряженный» вариант с индексом ST, который будет оснащаться 405-сильной трехлитровой битурбо «шестеркой» от Lincoln Continental.

Более подробной информации о внедорожнике следующего поколения пока нет.

Нынешний Ford Explorer предлагается на российском рынке с 249-сильным шестицилиндровым двигателем 3.5 и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. «Сотни» такой автомобиль достигает за 8,3 секунды. Цены на внедорожник начинаются от 2,8 миллиона рублей.

Ранее Ford представила для полиции гибридный седан Fusion и пикап F-150, который разработан для длительных погонь.