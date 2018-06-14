Компания опубликовала тизер нового внедорожника

Пульс

Ford показал новый Explorer в виде полицейского перехватчика

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14 июня 2018

Компания Ford опубликовала тизер нового полицейского перехватчика, построенного на базе внедорожника Explorer следующего поколения. Такой автомобиль должен дебютировать в 2019 году и получить гибридную силовую установку.

[Что изменилось в большом паркетнике Ford Explorer, и комфортно ли в нем есть людей](https://motor.ru/testdrives/fordexplorer.htm)

Что изменилось в большом паркетнике Ford Explorer, и комфортно ли в нем есть людей

Первый тизер нового «Эксплорера» производитель показал в апреле этого года. Внедорожник получит модульную платформу, экологичную модификацию и «заряженный» вариант с индексом ST, который будет оснащаться 405-сильной трехлитровой битурбо «шестеркой» от Lincoln Continental.

Более подробной информации о внедорожнике следующего поколения пока нет.

Нынешний Ford Explorer предлагается на российском рынке с 249-сильным шестицилиндровым двигателем 3.5 и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. «Сотни» такой автомобиль достигает за 8,3 секунды. Цены на внедорожник начинаются от 2,8 миллиона рублей.

Ранее Ford представила для полиции гибридный седан Fusion и пикап F-150, который разработан для длительных погонь.

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