Опубликовано 14 мая 2026, 09:51
Полностью переделанный Changan Uni-V выходит на рынок РФ

В России стартуют продажи «нового поколения» Changan Uni-V. Changan выводит на российский рынок обновлённый спортивный лифтбэк Uni-V. Главное техническое обновление — замена прежнего 1,5-литрового турбомотора на новый Blue Core 2.0T. Его мощность составляет 235 л.с., а крутящий момент достигает 390 Нм. С двигателем работает 8-ступенчатый «автомат» Aisin. Как итог смены агрегатной базы, разгон до 100 км/ч теперь занимает 6,8 с.
Алексей Кованов
Головной офис марки Changan называет вариант 2026 года выпуска «новым поколением», а российское представительство бренда скромно именует машину «обновленной моделью».

В списке изменений значатся другой передний обтекатель, измененная начинка светодиодной оптики и утопленные рукоятки дверей, что снизило коэффициент аэродинамического сопротивления.

Интерьер — полностью новый. Производитель заявляет руль большего диаметра, расширенную контурную подсветку и премиальную аудиосистему и более крупный тачскрин медиасистемы.

Для российского рынка модель получила расширенный пакет «тёплых» опций, который включает подогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового и заднего стёкол.

Электропривод крышки багажника, полноразмерное запасное колесо и гарантия сроком 5 лет или 150 000 км пробега входят в стандартное оснащение автомобиля.

