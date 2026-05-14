Полностью переделанный Changan Uni-V выходит на рынок РФ
Головной офис марки Changan называет вариант 2026 года выпуска «новым поколением», а российское представительство бренда скромно именует машину «обновленной моделью».
В списке изменений значатся другой передний обтекатель, измененная начинка светодиодной оптики и утопленные рукоятки дверей, что снизило коэффициент аэродинамического сопротивления.
Интерьер — полностью новый. Производитель заявляет руль большего диаметра, расширенную контурную подсветку и премиальную аудиосистему и более крупный тачскрин медиасистемы.
Для российского рынка модель получила расширенный пакет «тёплых» опций, который включает подогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового и заднего стёкол.
Электропривод крышки багажника, полноразмерное запасное колесо и гарантия сроком 5 лет или 150 000 км пробега входят в стандартное оснащение автомобиля.
