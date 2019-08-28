Volkswagen построит еще один маленький кроссовер на базе Polo

Первый эскиз новинки, которая получит имя T-Sport, в своем твиттере опубликовал Юрген Штакманн, член совета директоров концерна. Сам скетч выполнен шефом дизайн-отдела бренда в Южной Америке Хосе Карлосом Павоне.
Amazing sketch from José Pavone, Head of Design SAM, - we signed, when we start the Technology Journey Session. @vwbrasil @vwargentina pic.twitter.com/ccEN6ZpZyC— Jürgen Stackmann (@jstackmann) August 15, 2019
В основу новинки, как и ее «старшего брата» T-Cross, ляжет модульная платформа MQB A0, на ней же построен европейских хэтчбек Polo текущего поколения. Поэтому размеры известны заранее: например, колесная база составит 2560 миллиметров, а длина будет меньше четырех метров.
Кроссовер получит массивную заднюю часть и купеобразный силуэт. Судя по всему, вдохновение для него почерпнули из концепции Volkswagen SUV Coupe, которую производитель представил на апрельском автосалоне в Шанхае. Нацелен автомобиль на рынки Южной Америки и Индии, потенциальные продажи в Европе пока не обсуждаются.
Данных о премьере и старте производства пока нет, но ожидается, что кроссовер представят в первом квартале следующего года. Информации касательно стоимости также нет, но T-Cross на бразильском рынке стоит от 1,35 миллионов в пересчете на рубли. Соответственно, младшая модель T-Sport в базовом исполнении должна стоить еще дешевле.
В октябре прошлого года руководство концерна Volkswagen заявило, что у компактного T-Cross есть все шансы попасть на российский рынок. До официального старта продаж в Европе компания изучала и оценивала реакцию потенциальных покупателей на разных рынках — по их словам, если они увидят перспективы для развития модели на отечественном рынке, она появится в наших дилерских центрах.