Volkswagen построит еще один маленький кроссовер на базе Polo

В основу новинки, как и ее «старшего брата» T-Cross, ляжет модульная платформа MQB A0, на ней же построен европейских хэтчбек Polo текущего поколения. Поэтому размеры известны заранее: например, колесная база составит 2560 миллиметров, а длина будет меньше четырех метров.

Кроссовер получит массивную заднюю часть и купеобразный силуэт. Судя по всему, вдохновение для него почерпнули из концепции Volkswagen SUV Coupe, которую производитель представил на апрельском автосалоне в Шанхае. Нацелен автомобиль на рынки Южной Америки и Индии, потенциальные продажи в Европе пока не обсуждаются.