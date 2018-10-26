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9:15

Крошечный Volkswagen T-Cross задумали привезти в Россию

Компания рассматривает возможность расширения российской линейки кроссоверов

Компания Volkswagen рассматривает возможность расширения российской линейки кроссоверов за счет субкомпактного T-Cross. Модель может появиться у нас в «обозримом будущем», но не раньше 2019 года, после начала продаж в Европе. Сейчас руководство марки изучает реакцию целевой аудитории и разрабатывает стратегию ценообразования.

Самый маленький кроссовер Volkswagen, размером чуть меньше Nissan Juke, дебютировал накануне. Модель построена на платформе A0 MQB, аналогичной той, что лежит в основе Polo. Однако в отличие от последнего задние пассажиры в «Ти-Кроссе» сидят на 10 сантиметров выше, что позволяет записать модель во вседорожники.

Гамма двигателей Volkswagen T-Cross состоит из литрового турбомотора (95 и 115 сил), 1.5 TSI (150 сил) и дизеля объемом 1.6 литра (95 сил и 250 Нм момента). В зависимости от версии кроссовер оснащается пяти- или шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод во всех случаях только передний.

В оснащение T-Cross входят светодиодные фары, электронная приборная панель, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым экраном и четырьмя USB-портами, беспроводная зарядка для смартфона, 300-ваттная аудиосистема Beats с восьмиканальным усилителем, системы автоматического переключения ближнего света на дальний, слежения за мертвыми зонами и рядностью движения, а также предупреждения фронтальных столкновений.

Собирать вседорожник будут вместе с Polo на заводе Volkswagen в испанской Наварре. В Германии цена T-Cross составит минимум 17,9 тысячи евро (1,34 миллиона рублей по текущему курсу).

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