Крошечный Volkswagen T-Cross задумали привезти в Россию

Компания Volkswagen рассматривает возможность расширения российской линейки кроссоверов за счет субкомпактного T-Cross. Модель может появиться у нас в «обозримом будущем», но не раньше 2019 года, после начала продаж в Европе. Сейчас руководство марки изучает реакцию целевой аудитории и разрабатывает стратегию ценообразования.