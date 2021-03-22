В России появился один из самых дорогих Volkswagen Polo

Polo Football Edition россиянам предлагают с двумя моторами на выбор: 110-сильным 1.6 в сочетании с пятиступенчатой «механикой» либо шестидиапазонным автоматом и с 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 сил, работающим в паре с семиступенчатым «роботом» DSG.

Версия с мотором 1.6 и «механикой» обойдется в 1 129 900 рублей, а с тем же двигателем и автоматом – в 1 179 900 рублей. «Футбольный» лифтбек с 125-сильным мотором Volkswagen оценил в 1 227 900 рублей.

Внешне от стандартного Polo спецверсия отличается только особыми накладками на пороги и шильдиком Football Edition справа на крышке багажника. В салоне «Поло» установлен передний центральный подлокотник и появились коврики с логотипом Чемпионата Европы по футболу 2020, перенесенного на лето 2021 года из-за пандемии.