Автомобиль с «революционным дизайном» 50-х воплотили в жизнь

Концепция Diamond Line стала вызовом Понти «раздутым» машинам с маленькими окнами и темными салонами. В основе его дизайна лежала форма капли, которую, используя архитектурные принципы, превратили в угловатую и ромбовидную структуру. В результате на свет появился эскиз автомобили с массивным остеклением, просторным салоном и багажником.

Изначально машину с новым дизайном планировали построить на агрегатах седана Alfa Romeo 1900. Однако позднее с просьбой выпустить субкомпактный автомобиль по его чертежам Понти обратился к руководству Fiat. Но там Diamond Line посчитали слишком радикальным изменением и не согласовали для запуска в серию.