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18:43

Автомобиль с «революционным дизайном» 50-х воплотили в жизнь

Дизайн машины придуман Джио Понти в 1953 году

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Команда проекта The Automobile by Ponti, который возглавил руководитель подразделения классических автомобилей группы FCA Роберто Джиолито, представила полноразмерный макет автомобиля, созданный в соответствии с концепцией итальянского дизайнера Джио Понти, изложенной в 1953 году. До последнего времени машина существовала только в виде модели, выполненной в масштабе 1:10.

Концепция Diamond Line стала вызовом Понти «раздутым» машинам с маленькими окнами и темными салонами. В основе его дизайна лежала форма капли, которую, используя архитектурные принципы, превратили в угловатую и ромбовидную структуру. В результате на свет появился эскиз автомобили с массивным остеклением, просторным салоном и багажником.

Изначально машину с новым дизайном планировали построить на агрегатах седана Alfa Romeo 1900. Однако позднее с просьбой выпустить субкомпактный автомобиль по его чертежам Понти обратился к руководству Fiat. Но там Diamond Line посчитали слишком радикальным изменением и не согласовали для запуска в серию.

Лишь спусти 20 лет отдельные элементы дизайна, предложенные Понти, нашли воплощение в серийных машинах.

Дизайн автомобиля, предложенный Джио Понти.

Помимо макета машины Понти, в Grand Basel показали проект эстетического спорткара, Tesla Roadster второго поколения и рестомод культовой Lancia Delta Integrale.

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