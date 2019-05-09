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10:00

Названы марки, заработавшие на автомобилях в России больше всех

За три месяца на новые машины россияне потратили почти 560 миллиардов рублей

За первый квартал этого года россияне потратили на новые легковые автомобили 558,4 миллиарда рублей, сообщает «Автостат». Большая часть – 503 миллиарда рублей – ушла на иномарки, а на моделях отечественных марок компании заработали 55,4 миллиарда рублей.
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За три месяца купили 83,7 тысячи машин российских марок и 284 тысячи легковых иномарок. Среди отечественных брендов лидируют «АвтоВАЗ» и «УАЗ». На их покупку было потрачено 52 миллиарда и 3,4 миллиарда рублей соответственно. Это на 15,7 и 5,4 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

Лидерами среди иномарок являются Kia, Toyota и Hyundai. На модели этих брендов россияне в первом квартале потратили 70, 55 и 50 миллиардов рублей соответственно. Среди премиальных машин лидируют Mercedes-Benz и BMW. На покупку этих автомобилей потрачено 43 и 38 миллиарда рублей.

При этом на долю пяти этих иностранных брендов приходится около 51 процента всех денег, которые россияне потратили на иномарки за первые три месяца года.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в марте самой популярной моделью России стала Lada Vesta. Она разошлась тиражом почти в 13 тысяч экземпляров.

Источник: Автостат
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