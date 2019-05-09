Названы марки, заработавшие на автомобилях в России больше всех

За три месяца купили 83,7 тысячи машин российских марок и 284 тысячи легковых иномарок. Среди отечественных брендов лидируют «АвтоВАЗ» и «УАЗ». На их покупку было потрачено 52 миллиарда и 3,4 миллиарда рублей соответственно. Это на 15,7 и 5,4 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

Лидерами среди иномарок являются Kia, Toyota и Hyundai. На модели этих брендов россияне в первом квартале потратили 70, 55 и 50 миллиардов рублей соответственно. Среди премиальных машин лидируют Mercedes-Benz и BMW. На покупку этих автомобилей потрачено 43 и 38 миллиарда рублей.

При этом на долю пяти этих иностранных брендов приходится около 51 процента всех денег, которые россияне потратили на иномарки за первые три месяца года.