14:14

Классический кабриолет Porsche 356 продают по цене двух новых Panamera

Автомобиль 1965 года пережил полную реставрацию

© Highline Motorsports
Мария Евдокимова
На сайте американского дилера Highline Motorsports, специализирующегося на классических автомобилях, появился 55-летний кабриолет Porsche 356 SC. Экземпляр ждет коллекционера, готового выложить за него 325 тысяч долларов, или 24 миллиона рублей по текущему курсу. Это больше, чем цена двух новых Panamera.

Porsche с индексом 356 был первым автомобилем немецкой марки. Его производство стартовало в 1948 году и завершилось через 17 лет, когда на его место пришел 911, ставший визитной карточкой компании.

Таким образом, данный заднеприводный 356 SC с мягким верхом является одним из последних экземпляров, выпущенных под конец производства модели. Высокую цену обуславливает также топовая конфигурация автомобиля, который предлагается вместе с заводским набором инструментов, чемоданом и сертификатом подлинности Porsche.

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Фото: Highline Motorsports

Несколько лет назад черный кабриолет с пробегом 158 тысяч километров пережил полную реставрацию как экстерьера, так и «начинки». В движение его приводит четырехцилиндровый оппозитный мотор, работающий в паре с механической коробкой передач.

В августе на аукционе RM Sotheby’s продали хот-род, собранный из двух Porsche. От спорткара 356 купе достался матовый черный кузов, который вручную подогнали под шасси от Porsche 911. Лот ушел с молотка за 858 тысяч долларов – почти 64 миллиона рублей.

Источник: Highline Motorsports