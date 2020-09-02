Классический кабриолет Porsche 356 продают по цене двух новых Panamera

Porsche с индексом 356 был первым автомобилем немецкой марки. Его производство стартовало в 1948 году и завершилось через 17 лет, когда на его место пришел 911, ставший визитной карточкой компании.
Таким образом, данный заднеприводный 356 SC с мягким верхом является одним из последних экземпляров, выпущенных под конец производства модели. Высокую цену обуславливает также топовая конфигурация автомобиля, который предлагается вместе с заводским набором инструментов, чемоданом и сертификатом подлинности Porsche.
Фото: Highline Motorsports
Несколько лет назад черный кабриолет с пробегом 158 тысяч километров пережил полную реставрацию как экстерьера, так и «начинки». В движение его приводит четырехцилиндровый оппозитный мотор, работающий в паре с механической коробкой передач.
В августе на аукционе RM Sotheby’s продали хот-род, собранный из двух Porsche. От спорткара 356 купе достался матовый черный кузов, который вручную подогнали под шасси от Porsche 911. Лот ушел с молотка за 858 тысяч долларов – почти 64 миллиона рублей.