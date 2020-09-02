Классический кабриолет Porsche 356 продают по цене двух новых Panamera

Porsche с индексом 356 был первым автомобилем немецкой марки. Его производство стартовало в 1948 году и завершилось через 17 лет, когда на его место пришел 911, ставший визитной карточкой компании.

Таким образом, данный заднеприводный 356 SC с мягким верхом является одним из последних экземпляров, выпущенных под конец производства модели. Высокую цену обуславливает также топовая конфигурация автомобиля, который предлагается вместе с заводским набором инструментов, чемоданом и сертификатом подлинности Porsche.