Porsche назвала количество возможных цветов салона 911

Если открыть на фирменном сайте конфигуратор Porsche и выбрать модель 911, то вам сразу будет предложено выбрать один из 18 вариантов цвета кузова. И даже если ни один из стандартных оттенков вас не устроит – не беда! За дополнительные 11 430 долларов немцы готовы окрасить кузов в любой цвет, который вам только заблагорассудится выбрать. И даже, наверное, не попросят объяснить свой выбор.

Аналогичным образом существует 26 различных вариантов цветов и материалов для интерьера, и это ещё без какой-либо индивидуализации. Руководитель отдела качества Porsche Франк Мозер рассказал изданию Autocar, что разобраться во всём этом бесконечном многообразии весьма непросто, и ещё сложнее найти гармоничные комбинации всех этих оттенков и фактур.