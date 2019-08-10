Porsche назвала количество возможных цветов салона 911

Если открыть на фирменном сайте конфигуратор Porsche и выбрать модель 911, то вам сразу будет предложено выбрать один из 18 вариантов цвета кузова. И даже если ни один из стандартных оттенков вас не устроит – не беда! За дополнительные 11 430 долларов немцы готовы окрасить кузов в любой цвет, который вам только заблагорассудится выбрать. И даже, наверное, не попросят объяснить свой выбор.
Аналогичным образом существует 26 различных вариантов цветов и материалов для интерьера, и это ещё без какой-либо индивидуализации. Руководитель отдела качества Porsche Франк Мозер рассказал изданию Autocar, что разобраться во всём этом бесконечном многообразии весьма непросто, и ещё сложнее найти гармоничные комбинации всех этих оттенков и фактур.
Мозер отметил, что в интерьере нынешнего поколения модели 911 имеется не менее 300 видимых деталей отделки и каждой из них уделяется должное внимание, чтобы обеспечить надлежащее соответствие. Процесс усложняется широчайшим выбором материалов: их в каталоге Porsche насчитывается 51 штука. Более того, количество поставщиков деталей интерьера для семейства «девятьсот одиннадцатых» составляет 76.
Столь широкий выбор опций позволяет клиентам «Порше» создать «беспрецедентно персонализированный автомобиль», гордятся немцы. Неудивительно, что в итоге любой из Porsche 911 стоит весьма недёшево. Впрочем, если ходовые качества вам важнее оттенка кожи, то даже в базовой комплектации «девятьсот одиннадцатый» едва ли разочарует.