В немецком тюнинговом ателье DP Motorsport сделали «рестайлинг наоборот»: Porsche 911 из 1980-х состарили ещё на десять лет. Вопреки моде, 911 Carrera 3.2 Coupe 1985 года выпуска превратили в купе поколением старше — теперь автомобиль выглядит как самая мощная версия первого поколения «девятьсот одиннадцатых» — Carrera RS начала 1970-х годов. Для этого в DP Motorsport заменили на спорткаре оба бампера, все крылья, капот и боковые юбки. Кроме того, тюнеры заново покрыли хромом и отполировали зеркала, окантовки боковых окон, дверные ручки и другие декоративные элементы. Единственная деталь экстерьера, которая не соответствует этой концепции — цвет кузова GT Silver Metallic из палитры гораздо более свежего суперкара Porsche Carrera GT.
Вдобавок кузов украсили парой широких матовых чёрных полос, а по бокам расположены фирменные полосы с надписями Porsche на дверях. В интерьере рестомода можно обнаружить ковшеобразные сиденья в стиле ретро с комбинированной обивкой из ткани и искусственной кожи, а также классическое 350-миллиметровое рулевое колесо Momo. Нижняя часть передней панели и дверные карты изготовлены из плетёного пластика, армированного стекловолокном, который напоминает кожаную отделку. Чтобы вращать тонкий руль было легче, в DP Motorsport оборудовали автомобиль современным электроусилителем.
Силовой агрегат достался купе и вовсе от Porsche 911 ещё более позднего поколения 964 образца 1989-1994 годов: это 3,6-литровый оппозитный шестицилиндровый мотор, который после тюнинга развивает 290 лошадиных сил, и механическая коробка передач. Модернизированная подвеска включает в себя комплект койловеров KW Clubsport и более жёсткие полиуретановые втулки. Для аутентичности немцы не стали устанавливать в 911 систему отопления и кондиционирования воздуха — вместо этого водителя и пассажира должен согреть вентилятор с электрообогревом. Чтобы ветровое стекло не запотевало, в него вживили электрический обогрев. Рестомод обут в классические 15-дюймовые колёсные диски Fuchs.