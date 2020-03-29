В немецком тюнинговом ателье DP Motorsport сделали «рестайлинг наоборот»: Porsche 911 из 1980-х состарили ещё на десять лет. Вопреки моде, 911 Carrera 3.2 Coupe 1985 года выпуска превратили в купе поколением старше — теперь автомобиль выглядит как самая мощная версия первого поколения «девятьсот одиннадцатых» — Carrera RS начала 1970-х годов. Для этого в DP Motorsport заменили на спорткаре оба бампера, все крылья, капот и боковые юбки. Кроме того, тюнеры заново покрыли хромом и отполировали зеркала, окантовки боковых окон, дверные ручки и другие декоративные элементы. Единственная деталь экстерьера, которая не соответствует этой концепции — цвет кузова GT Silver Metallic из палитры гораздо более свежего суперкара Porsche Carrera GT.